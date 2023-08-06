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У Пакистані пасажирський експрес зійшов з рейок, щонайменше 30 загиблих – фото

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 17:27
У Пакистані пасажирський експрес зійшов з рейок, щонайменше 30 загиблих – фото - Фото
Железнодорожная катастрофа в Пакистане (Фото - EPA)

Щонайменше 30 людей загинули та ще 100 постраждали внаслідок залізничної катастрофи в Пакистані. Про це повідомляє BBC.

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Біля міста Навабшах на півдні Пакистану зійшли з рейок і перекинулися щонайменше вісім вагонів поїзда Hazara Express, повідомили офіційні особи.

За наявними даними, в аварії загинули щонайменше 30 людей, близько сотні постраждалих відправлено до найближчих лікарень. Триває рятувальна операція.

Міністр залізниць Пакистану Саад Рафік заявив, що ведеться робота щодо встановлення причин аварії. Поки що відомо, що перевищення швидкості поїзда не було.

Железнодорожная катастрофа в Пакистане (Фото – EPA)

Железнодорожная катастрофа в Пакистане (Фото – EPA)
  • 1 березня у Греції пасажирський потяг на високій швидкості зіткнувся з вантажним, загинули 32 особи, 85 отримали поранення.
  • 2 червня у місті Баласор в Індії сталося зіткнення товарного та двох пасажирських поїздів. Як повідомляється, аварія забрала за уточненими офіційними даними життя 275 людей і стала однією з найбільш смертоносних залізничних катастроф у країні за останні десятиліття.
Сергій Бережний
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