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Аварія у Польщі: рейковий автобус врізався у вантажівку, 22 постраждалих – фото

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11.08.2023, 15:35
Аварія у Польщі: рейковий автобус врізався у вантажівку, 22 постраждалих – фото - Фото
Аварія в Польщі (Фото - Twitter Państwowa Straż Pożarna)

У Польщі під час зіткнення рейкового автобуса з вантажним автомобілем постраждали 22 особи. Про це повідомляє у Twitter польська Державна пожежна служба.

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Як повідомляється, біля селища Даланувек у Мазовецькому воєводстві вантажівка виїхала на рейки рейкового автобуса. Це призвело до зіткнення, в якому постраждали 22 особи.

За даними Polsat, чотирьох людей доправлено до лікарні, одного з них довелося евакуювати на гелікоптері Air Rescue.

Пожежна служба повідомляє, що на місці аварії працює 11 пожежних автомобілів.

Авария в Польше (Фото – Twitter Państwowa Straż Pożarna)

Авария в Польше (Фото – Twitter Państwowa Straż Pożarna)
  • 2 червня у місті Баласор в Індії сталося зіткнення товарного та двох пасажирських поїздів. Як повідомляється, аварія забрала, за уточненими офіційними даними, життя 275 людей і стала однією з найбільш смертоносних залізничних катастроф у країні за останні десятиліття.
  • 6 серпня не менше 30 людей загинули та ще 100 постраждали внаслідок залізничної катастрофи в Пакистані.

Сергій Бережний
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Польщааваріяпостраждалі
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