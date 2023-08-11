Аварія у Польщі: рейковий автобус врізався у вантажівку, 22 постраждалих – фото

У Польщі під час зіткнення рейкового автобуса з вантажним автомобілем постраждали 22 особи. Про це повідомляє у Twitter польська Державна пожежна служба.

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Як повідомляється, біля селища Даланувек у Мазовецькому воєводстві вантажівка виїхала на рейки рейкового автобуса. Це призвело до зіткнення, в якому постраждали 22 особи.

За даними Polsat, чотирьох людей доправлено до лікарні, одного з них довелося евакуювати на гелікоптері Air Rescue.

Пожежна служба повідомляє, що на місці аварії працює 11 пожежних автомобілів.

2 червня у місті Баласор в Індії сталося зіткнення товарного та двох пасажирських поїздів. Як повідомляється, аварія забрала, за уточненими офіційними даними, життя 275 людей і стала однією з найбільш смертоносних залізничних катастроф у країні за останні десятиліття.

6 серпня не менше 30 людей загинули та ще 100 постраждали внаслідок залізничної катастрофи в Пакистані.

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