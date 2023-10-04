Возле Венеции туристический автобус упал с моста, в числе погибших – граждане Украины

В Местре под Венецией автобус упал с эстакады и загорелся, погибли не менее 21 человека и 15 получили ранения, серди них – граждане Украины. Об этом сообщает La Pepibblica.

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Вечером 3 октября в городе Местре в районе Венеции пассажирский автобус, арендованный для перевозки туристов, потерял управление и упал с эстакады. Сообщается о гибели 21 человека, двое из них – дети, 15 человек получили ранения, из них пять человек – серьезные.

Автобус пробил ограждение эстакады, упал с высоты около 15 метров, задел линию электропередачи и загорелся.

Следствие не обнаружило следов торможения, поэтому высказываются предположения, что водитель, 40-летний Альберто Риццотто, потерял сознание за рулем. Он погиб.

Среди 21 погибшего и 15 пострадавших в аварии были граждане Украины, Германии и Франции. По сообщениям префектуры, тела пяти граждан Украины уже опознаны. Еще двое украинцев, 50-летний мужчина и девочка 4 лет, с ожогами доставлены в больницу.

Посольство Украины в Риме также подтвердило, что в аварии погибли граждане Украины.

Пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь.

Руководство Евросоюза выразило соболезнования Италии и всем, чьи родные и близкие погибли в аварии.

2 июня 2023 года в городе Баласор в Индии произошло столкновение товарного и двух пассажирских поездов. Как сообщалось, авария унесла, по уточненным официальным данным, жизни 275 человек и стала одной из самых смертоносных железнодорожных катастроф в стране за последние десятилетия.

6 августа не менее 30 человек погибли и еще 100 пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Пакистане.

11 августа в Польше при столкновении рельсового автобуса с грузовым автомобилем пострадали 22 человека.

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