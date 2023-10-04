UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Возле Венеции туристический автобус упал с моста, в числе погибших – граждане Украины

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 07:58
Возле Венеции туристический автобус упал с моста, в числе погибших – граждане Украины - Фото
Авария автобуса в Местре (Фото - EPA)

В Местре под Венецией автобус упал с эстакады и загорелся, погибли не менее 21 человека и 15 получили ранения, серди них – граждане Украины. Об этом сообщает La Pepibblica.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Вечером 3 октября в городе Местре в районе Венеции пассажирский автобус, арендованный для перевозки туристов, потерял управление и упал с эстакады. Сообщается о гибели 21 человека, двое из них – дети, 15 человек получили ранения, из них пять человек – серьезные. 

Автобус пробил ограждение эстакады, упал с высоты около 15 метров, задел линию электропередачи и загорелся.  

Следствие не обнаружило следов торможения, поэтому высказываются предположения, что водитель, 40-летний Альберто Риццотто, потерял сознание за рулем. Он погиб. 

Среди 21 погибшего и 15 пострадавших в аварии были граждане Украины, Германии и Франции. По сообщениям префектуры, тела пяти граждан Украины уже опознаны. Еще двое украинцев, 50-летний мужчина и девочка 4 лет, с ожогами доставлены в больницу. 

Авария автобуса в Местре (Фото – EPA)

Посольство Украины в Риме также подтвердило, что в аварии погибли граждане Украины. 

Пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь.

Руководство Евросоюза выразило соболезнования Италии и всем, чьи родные и близкие погибли в аварии.  

  • 2 июня 2023 года в городе Баласор в Индии произошло столкновение товарного и двух пассажирских поездов. Как сообщалось, авария унесла, по уточненным официальным данным, жизни 275 человек и стала одной из самых смертоносных железнодорожных катастроф в стране за последние десятилетия.
  • 6 августа не менее 30 человек погибли и еще 100 пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Пакистане
  • 11 августа в Польше при столкновении рельсового автобуса с грузовым автомобилем пострадали 22 человека.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погибшиеаварияавтобуситалия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 