Поблизу Венеції туристичний автобус упав з мосту, серед загиблих – громадяни України

У Местре під Венецією автобус впав з естакади і спалахнув, загинули щонайменше 21 особа і 15 отримали поранення, серед них – громадяни України. Про це повідомляє La Pepibblica.

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Увечері 3 жовтня у місті Местре в районі Венеції пасажирський автобус, орендований для перевезення туристів, втратив керування та впав з естакади. Повідомляється про загибель 21 людини, двоє з них – діти, 15 осіб отримали поранення, із них п'ять осіб – серйозні.

Автобус пробив огорожу естакади, впав з висоти близько 15 метрів, зачепив лінію електропередачі та спалахнув.

Слідство не виявило слідів гальмування, тому висловлюються припущення, що водій, 40-річний Альберто Ріццотто, знепритомнів за кермом. Він загинув.

Серед 21 загиблого та 15 постраждалих в аварії були громадяни України, Німеччини та Франції. За повідомленнями префектури, тіла п'яти громадян України вже пізнані. Ще двоє українців, 50-річного чоловіка та дівчинку 4 років, з опіками доставлено до лікарні.

Посольство України у Римі також підтвердило, що в аварії загинули громадяни України.

Потерпілим надається екстрена медична допомога.

Керівництво Євросоюзу висловило співчуття Італії та всім, чиї рідні та близькі загинули в аварії.

2 червня 2023 року у місті Баласор в Індії сталося зіткнення товарного та двох пасажирських поїздів. Як повідомлялося, аварія забрала, за уточненими офіційними даними, життя 275 людей і стала однією з найбільш смертоносних залізничних катастроф у країні за останні десятиліття.

6 серпня не менше ніж 30 людей загинули та ще 100 постраждали внаслідок залізничної катастрофи в Пакистані.

11 серпня в Польщі під час зіткнення рейкового автобуса з вантажним автомобілем постраждали 22 особи.

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