Смертельна аварія в Італії. Четверо українців загинули, ще четверо постраждали – МЗС

Італійська сторона завершила ідентифікацію осіб людей, постраждалих в дорожньо-транспортній пригоді поблизу Венеції. За уточненою інформацією, четверо українців загинули, четверо отримали поранення, повідомив речник Міністерства іноземних справ Олег Ніколенко у коментарі LIGA.net.

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"Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова. Загроз їхньому життю немає", - зазначив він.

За словами посадовця, українські консули надають громадянам консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують з їх рідними.

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