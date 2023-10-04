Смертельна аварія в Італії. Четверо українців загинули, ще четверо постраждали – МЗС
04.10.2023, 12:04
Аварія автобуса у Местре (Фото: EPA)
Італійська сторона завершила ідентифікацію осіб людей, постраждалих в дорожньо-транспортній пригоді поблизу Венеції. За уточненою інформацією, четверо українців загинули, четверо отримали поранення, повідомив речник Міністерства іноземних справ Олег Ніколенко у коментарі LIGA.net.
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"Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падова. Загроз їхньому життю немає", - зазначив він.
За словами посадовця, українські консули надають громадянам консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують з їх рідними.
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