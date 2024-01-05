На Волині поліціянт наїхав на підлітка, той загинув. ДБР почало розслідування

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням у дощ

ДТП (Ілюстративне фото)

Пресслужба Державного бюро розслідувань стверджує, що на Волині поліціянт наїхав на 14-річного підлітка, внаслідок чого той загинув на місці. Розпочато кримінальне провадження.

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Інцидент стався близько 20:00 4 січня у селі Пульмо Ковельського району.

За попередніми даними, правоохоронець за кермом службової машини "не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода".

14-річний підліток, за інформацією ДБР, рухався у попутному напрямку. Від отриманих унаслідок аварії травм він загинув на місці.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Близько опівночі 26 травня 2023 року в Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.

25 липня у Києві водій збив двох військовослужбовців на блокпосту, один із постраждалих загинув на місці.

17 серпня в місті Білгород-Дністровський на Одещині поліціянт двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця події. Йому повідомили про підозру.

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