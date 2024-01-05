На Волыни полицейский наехал на подростка, тот погиб. ГБР начало уголовное производство

По предварительным данным, водитель не справился с управлением в дождь

ДТП (Иллюстративное фото)

Пресс-служба Государственного бюро расследований утверждает, что на Волыни полицейский наехал на 14-летнего подростка, в результате чего тот погиб на месте. Возбуждено уголовное производство.

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Инцидент произошел около 20.00 4 января в селе Пульмо Ковельского района.

По предварительным данным, правоохранитель за рулем служебной машины "не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку во время дождя и совершил наезд на пешехода".

14-летний подросток, по информации ДБР, двигался в попутном направлении. От полученных в результате аварии травм он погиб на месте.

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Около полуночи 26 мая 2023 года в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.

25 июля в Киеве водитель сбил двух военнослужащих на блокпосте, один из пострадавших погиб на месте.

17 августа в городе Белгород-Днестровский в Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку и скрылся с места происшествия. Ему сообщили о подозрении.

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