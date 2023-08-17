В Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП – видео
В городе Белгород-Днестровский в Одесской области правоохранитель совершил смертельное ДТП: он дважды переехал пожилую женщину и скрылся с места происшествия, утверждают в полиции Одесской области и Государственном бюро расследований.
ДТП произошло 16 августа. По данным следствия, отъезжая от дома задним ходом, полицейский дважды наехал на 81-летнюю женщину.
Как утверждает ГБР, в салоне авто находилась и его супруга, которая также работает в полиции.
После наезда супруги переместили пострадавшую на лавочку возле подъезда, после чего вызвали скорую помощь. Полицейский, не дождавшись медиков, скрылся с места ДТП, позже оттуда ушла и его жена, добавляют в Бюро.
От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.
В полиции Одесской области заявили, что обоих сотрудников отстранили. Мужчину задержали, позже сообщив ему о подозрении.
Если вина полицейского будет доказана, ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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