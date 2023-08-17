В Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП – видео

В городе Белгород-Днестровский в Одесской области правоохранитель совершил смертельное ДТП: он дважды переехал пожилую женщину и скрылся с места происшествия, утверждают в полиции Одесской области и Государственном бюро расследований.

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ДТП произошло 16 августа. По данным следствия, отъезжая от дома задним ходом, полицейский дважды наехал на 81-летнюю женщину.

Как утверждает ГБР, в салоне авто находилась и его супруга, которая также работает в полиции.

После наезда супруги переместили пострадавшую на лавочку возле подъезда, после чего вызвали скорую помощь. Полицейский, не дождавшись медиков, скрылся с места ДТП, позже оттуда ушла и его жена, добавляют в Бюро.

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

В полиции Одесской области заявили, что обоих сотрудников отстранили. Мужчину задержали, позже сообщив ему о подозрении.

Если вина полицейского будет доказана, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Около полуночи 26 мая 2023 года в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.

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