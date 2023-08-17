На Одещині поліціянт двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця події – відео

У місті Білгород-Дністровський на Одещині правоохоронець скоїв смертельну ДТП: він двічі переїхав літню жінку та втік з місця події, стверджують у поліції Одеської області та Державному бюро розслідувань.

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ДТП сталася 16 серпня. За даними слідства, від'їжджаючи від будинку заднім ходом, поліціянт двічі наїхав на 81-річну жінку.

Як стверджує ДБР, у салоні авто перебувала і його дружина, яка також працює у поліції.

Після наїзду подружжя перемістило постраждалу на лаву під під'їздом, після чого викликали швидку допомогу. Поліціянт, не дочекавшись медиків, втік з місця ДТП, пізніше звідти пішла і його дружина, додають у Бюро.

Від отриманих травм пенсіонерка померла у лікарні.

У поліції Одеської області заявили, що обох співробітників відсторонили. Чоловіка затримали, пізніше оголосивши йому про підозру.

Якщо провина поліціянта буде доведена, йому загрожує до восьми років тюрми.

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25 липня у Києві водій збив двох військовослужбовців на блокпосту, один із постраждалих загинув на місці.

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