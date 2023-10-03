ДТП в Кировоградской области. Будут судить полицейского, в авто которого погибли подростки

Государственное бюро расследований заявило, что направило обвинительный акт в суд по делу о смертельном ДТП с участием полицейского – тогда погибли трое и получили ранения столько же подростков.

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25 июня 2023 года около 04:30 вблизи поселка Новгородка Кировоградской области произошло ДТП.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что за рулем находился полицейский одного из территориальных подразделений.

ГБР утверждает, что мужчина за рулем был пьян: по данным следствия, он развозил подростков с празднования выпускного и, в нарушение ПДД, посадил в автомобиль семерых пассажиров.

Далее, сообщает бюро, водитель потерял управление, машина слетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП погибли трое 17-летних подростков: двое на месте происшествия, еще одна девушка скончалась в машине скорой помощи. Еще три человека в возрасте от 16 до 18 лет получили травмы.

Водитель автомобиля в результате ДТП получил телесные повреждения.

Как утверждает ДБР, полицейский не оказал пострадавшим помощь и скрылся с места происшествия.

Если вина мужчины будет доказана, он сядет в тюрьму до 12 лет.

Около полуночи 26 мая 2023 года в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.

25 июля в Киеве водитель сбил двух военнослужащих на блокпосту, один из пострадавших погиб на месте.

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