ДТП у Кіровоградській області. Судитимуть поліціянта, в салоні авто якого загинули підлітки

Державне бюро розслідувань заявило, що скерувало обвинувальний акт до суду у справі про смертельну ДТП за участю поліціянта – тоді загинуло троє й отримали поранення стільки ж підлітків.

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25 червня 2023 року близько 04:30 поблизу селища Новгородка Кіровоградської області сталася ДТП.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що за кермом перебував поліціянт одного з територіальних підрозділів.

ДБР стверджує, що чоловік за кермом був п'яним: за даними слідства, він розвозив підлітків зі святкування випускного та, порушуючи ПДР, посадив у авто сімох пасажирів.

Далі, повідомляє бюро, водій втратив керування, машина злетіла в кювет та перекинулася.

Внаслідок ДТП загинули троє 17-річних підлітків: двоє на місці події, ще одна дівчина померла в машині швидкої допомоги. Ще троє осіб віком від 16 до 18 років отримали травми.

Водій автомобіля внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження.

Як стверджує ДБР, поліціянт не надав потерпілим допомоги та втік з місця події.

Якщо провину чоловіка буде доведено, він сяде у тюрму до 12 років.

Близько опівночі 26 травня 2023 року у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.

25 липня у Києві водій збив двох військовослужбовців на блокпосту, один із постраждалих загинув на місці.

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