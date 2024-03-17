Під Дніпром злетів з дороги та перекинувся автобус із людьми. Четверо загиблих — фото
На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія — автобус із пасажирами злетів з дороги та перекинувся, загинуло четверо осіб. Про це повідомили в обласній поліції.
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Правоохоронці заявляють: крім чотирьох загиблих, ще 12 осіб отримали травми різного ступеня.
ДТП сталася 17 березня, близько 12:20, у Новомосковському районі, 61-річний водій автобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, вилетів з дороги, внаслідок чого автомобіль перекинувся.
Слідчі встановлюють усі обставини.
Водія затримали.
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- 19 січня у польській місцевості Вишниці Люблінського воєводства сталася аварія за участю автобуса з українською реєстрацією, в якому їхали 26 громадян України. Внаслідок цього двоє пасажирів отримали незначні травми.
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