Під Дніпром злетів з дороги та перекинувся автобус із людьми. Четверо загиблих — фото

Наслідки ДТП у Дніпропетровській області (Фото: Нацполіція)

На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія — автобус із пасажирами злетів з дороги та перекинувся, загинуло четверо осіб. Про це повідомили в обласній поліції.

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Правоохоронці заявляють: крім чотирьох загиблих, ще 12 осіб отримали травми різного ступеня.

ДТП сталася 17 березня, близько 12:20, у Новомосковському районі, 61-річний водій автобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, вилетів з дороги, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Слідчі встановлюють усі обставини.

Водія затримали.

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У листопаді 2023 року в Польщі розбився автобус з українцями. Тоді загинули жінка і дитина.

28 грудня на трасі поблизу турецького Стамбула сталася аварія за участю семи транспортних засобів, внаслідок чого загинули та травмувалися люди. Спікер МЗС Ніколенко заявив LIGA.net, що серед постраждалих є дві українки.

19 січня у польській місцевості Вишниці Люблінського воєводства сталася аварія за участю автобуса з українською реєстрацією, в якому їхали 26 громадян України. Внаслідок цього двоє пасажирів отримали незначні травми.

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