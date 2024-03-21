У Львові сталася масштабна аварія. На Скнилівському мосту зіткнулися 27 машин: фото

Садовий заявив, що об'їхати місце ДТП можна через кільцеву дорогу чи вулицю Авіаційну

ДТП на Скнилівському мосту у Львові (Фото: поліція)

У Львові на Скнилівському мосту сталася масштабна дорожня аварія – одразу зіткнулися 27 машин. Про це повідомили місцева патрульна поліція та міський голова Андрій Садовий.

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За його словами, рух шляхопроводом здійснюється в обмеженому режимі.

Об'їхати місце ДТП можна через кільцеву дорогу чи вулицю Авіаційну.

Громадський транспорт відновив роботу за звичним маршрутом.

Автобуси курсують Скнилівським мостом із затримкою.

Нещодавно на Дніпропетровщині сталася смертельна аварія — автобус з пасажирами злетів з дороги та перекинувся, загинуло четверо осіб.

У листопаді 2023 року в Польщі розбився автобус з українцями. Тоді загинули жінка та дитина.

28 грудня на трасі поблизу турецького Стамбула сталася аварія за участю семи транспортних засобів, внаслідок чого загинули та травмувалися люди. Спікер МЗС Ніколенко заявив LIGA.net, що серед постраждалих є дві українки.

19 січня у польській місцевості Вишниці Люблінського воєводства сталася аварія за участю автобуса з українською реєстрацією, в якому їхали 26 громадян України. Внаслідок цього двоє пасажирів отримали незначні травми.

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