Під Львовом сталася аварія з чотирма машинами – значно ускладнено рух
У Львівській області відбулася дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ – Чоп: зіштовхнулося чотири автомобілі. Через це виникло значне ускладнення у русі, повідомила Патрульна поліція Львівської області. Попередньо, без постраждалих.
ДТП сталася на 530-му км автодороги Київ – Чоп у населеному пункті Гамаліївка Львівської області, пишуть правоохоронці.
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху, зважайте на погодні умови та бережіть себе", – повідомили у поліції.
За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.
У аварії зіштовхнулося чотири автомобілі: з огляду на фото, це фура без напівпричепа та інкасаторський бус.
Гамаліївка розташована у близько 6 км на північний схід від Львова.
- 27 січня у польському Голембі Люблінського воєводства поблизу прикордонного переходу в Довгобичуві сталася аварія з автобусом з України, 18 постраждалих було доставлено до лікарень.
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