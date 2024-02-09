Під Львовом сталася аварія з чотирма машинами – значно ускладнено рух

З огляду на світлину, у ДТП постраждали фура без напівпричепа та інкасаторський бус

Фото: Патрульна поліція Львівської області

У Львівській області відбулася дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ – Чоп: зіштовхнулося чотири автомобілі. Через це виникло значне ускладнення у русі, повідомила Патрульна поліція Львівської області. Попередньо, без постраждалих.

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ДТП сталася на 530-му км автодороги Київ – Чоп у населеному пункті Гамаліївка Львівської області, пишуть правоохоронці.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху, зважайте на погодні умови та бережіть себе", – повідомили у поліції.

За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

У аварії зіштовхнулося чотири автомобілі: з огляду на фото, це фура без напівпричепа та інкасаторський бус.

Гамаліївка розташована у близько 6 км на північний схід від Львова.

27 січня у польському Голембі Люблінського воєводства поблизу прикордонного переходу в Довгобичуві сталася аварія з автобусом з України, 18 постраждалих було доставлено до лікарень.

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