У Польщі перекинувся автобус з України. У ньому було 59 осіб, багато постраждалих — відео

У результаті аварії в польському Голембі було госпіталізовано 18 постраждалих пасажирів

Місце ДТП у Польщі (Фото: скриншот з відео)

У польському Голембі Люблінського воєводства поблизу прикордонного переходу в Довгобичуві сталася аварія з автобусом з України. Про це повідомляє RMF 24.

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Відомо, що в автобусі було 59 пасажирів та два водії. Інцидент стався близько 04:00.

На повороті автобус перекинувся на бік, 18 постраждалих було доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешува та Замосця. Їхньому життю нічого не загрожує.

Інші пасажири отримали притулок у школі у Довгобичуві, доки для них не буде організовано підмінний автобус.

На місці події продовжують працювати екстрені служби, які з'ясовують подробиці.

У листопаді 2023 року в Польщі розбився автобус з українцями. Тоді загинула жінка із дитиною.

28 грудня на трасі поблизу турецького Стамбула сталася аварія за участю семи транспортних засобів, внаслідок чого загинули та травмувалися люди. Спікер МЗС Ніколенко заявив LIGA.net , що серед постраждалих є дві українки.

, що серед постраждалих є дві українки. 19 січня у польській місцевості Вишниці Люблінського воєводства сталася аварія за участю автобуса з українською реєстрацією, в якому їхало 26 громадян України. Внаслідок цього двоє пасажирів отримали незначні травми.

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