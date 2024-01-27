У Польщі перекинувся автобус з України. У ньому було 59 осіб, багато постраждалих — відео
У польському Голембі Люблінського воєводства поблизу прикордонного переходу в Довгобичуві сталася аварія з автобусом з України. Про це повідомляє RMF 24.
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Відомо, що в автобусі було 59 пасажирів та два водії. Інцидент стався близько 04:00.
На повороті автобус перекинувся на бік, 18 постраждалих було доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешува та Замосця. Їхньому життю нічого не загрожує.
Інші пасажири отримали притулок у школі у Довгобичуві, доки для них не буде організовано підмінний автобус.
На місці події продовжують працювати екстрені служби, які з'ясовують подробиці.
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