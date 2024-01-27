В Польше перевернулся автобус из Украины. В нем было 59 человек, много пострадавших: видео

В резулттате аварии в польском Голембе были госпитализированы 18 пострадавших пассажиров

Место ДТП в Польше (Фото: скриншот с видео)

В польском Голембе Люблинского воеводства недалеко от пограничного перехода в Долгобычуве произошла авария с автобусом из Украины. Об этом сообщает RMF 24.

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Известно, что в автобусе было 59 пассажиров и два водителя. Инцидент произошел около 04:00..

На повороте автобус перевернулся на бок, 18 пострадавших были доставлены в больницы Томашува-Любельского, Грубешува и Замосца. Их жизни ничего не угрожает.

Остальные пассажиры получили приют в школе в Долгобычуве до тех пор, пока для них не будет организован подменный автобус.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, которые выясняют подробности.

В ноябре 2023 года в Польше разбился автобус с украинцами. Тогда погибла женщина с ребенком.

28 декабря на трассе вблизи турецкого Стамбула произошла авария с участием семи транспортных средств, в результате чего погибли и травмировались люди. Спикер МИД Николенко заявил LIGA.net , что среди пострадавших есть две украинки.

, что среди пострадавших есть две украинки. 19 января в польской местности Вишнице Люблинского воеводства произошла авария с участием автобуса с украинской регистрацией, в котором ехало 26 граждан Украины. В результате этого двое пассажиров получили незначительные травмы.

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