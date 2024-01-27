В Польше перевернулся автобус из Украины. В нем было 59 человек, много пострадавших: видео
В польском Голембе Люблинского воеводства недалеко от пограничного перехода в Долгобычуве произошла авария с автобусом из Украины. Об этом сообщает RMF 24.
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Известно, что в автобусе было 59 пассажиров и два водителя. Инцидент произошел около 04:00..
На повороте автобус перевернулся на бок, 18 пострадавших были доставлены в больницы Томашува-Любельского, Грубешува и Замосца. Их жизни ничего не угрожает.
Остальные пассажиры получили приют в школе в Долгобычуве до тех пор, пока для них не будет организован подменный автобус.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, которые выясняют подробности.
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