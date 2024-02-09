Под Львовом произошла авария с четырьмя машинами – значительно затруднено движение

Судя по фотографии, в ДТП пострадали фура без полуприцепа и инкассаторский бус

Фото: Патрульная полиция Львовской области

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе Киев — Чоп: столкнулись четыре автомобиля. Поэтому возникло значительное осложнение в движении, сообщила Патрульная полиция Львовской области. Предварительно, без пострадавших.

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ДТП произошло на 530-м км автодороги Киев — Чоп в населенном пункте Гамалиевка Львовской области, пишут правоохранители.

"Примите к сведению эту информацию при планировании маршрута движения, учитывайте погодные условия и берегите себя", – сообщили в полиции.

По предварительным данным, обошлось без потерпевших.

В аварии столкнулись четыре автомобиля: судя по фото, это фура без полуприцепа и инкассаторский бус.

Гамалиевка находится в около 6 км северо-восточнее Львова.

27 января в польском Голембе Люблинского воеводства вблизи пограничного перехода в Долгобычеве произошла авария с автобусом из Украины, 18 пострадавших были доставлены в больницы.

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