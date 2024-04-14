Поліція: Через водія, що заснув за кермом, була ДТП під Києвом, вісім постраждалих – фото

Розпочато кримінальне провадження, максимальне покарання – вісім років тюрми

Фото: поліція Києва

Поліція Києва повідомила про дорожньо-транспортну пригоду на Брест-Литовському шосе. За даними правоохоронців, водій вантажівки заснув за кермом - сталося зіткнення з мікроавтобусом, у ньому постраждало вісім пасажирів. Остання автівка, своєю чергою, зіткнулася з чотирма іномарками.

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Поліціянти отримали інформацію про аварію сьогодні вранці, попередньо було встановлено, що на 17-му кілометрі шосе сталося зіткнення шести машин, у яких травмувались пʼятеро осіб.

Поліціянти та медики працювали на місці події, встановлювалися обставини ДТП.

Згодом поліція написала, що слідчі на місці аварії встановили наступне: керманич вантажівки MAN, рухаючись у бік Києва, здійснив зіткнення із задньою частиною попутного мікроавтобуса марки Mercedes Sprinter.

Водій останньої автівки, своєю чергою, втратив курсову стабільність та допустив зіткнення із чотирма іномарками, пояснюють правоохоронці.

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Через ДТП тілесні ушкодження отримали вісім пасажирів мікроавтобуса "Мерседеса" віком від 26 до 83 років, їх ушпиталено до медичного закладу, їх стан наразі встановлюється.

Попередньо, 53-річний водій вантажівки, якого правоохоронці вважають винуватцем ДТП, був тверезим та заснув за кермом – його затримано.

Розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, максимальне покарання – вісім років тюрми.

Фото: поліція Києва

Фото: поліція Києва

17 березня на Дніпропетровщині сталася смертельна аварія — автобус із пасажирами злетів із дороги та перекинувся, загинуло четверо осіб.

21 березня у Львові на Скнилівському мосту сталася масштабна ДТП – одразу зіткнулися 27 машин.

Ввечері 28 березня у польському місті Ополе в аварії загинув 18-річний українець. За даними місцевих правоохоронців, він тікав на машині від поліціянтів.

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