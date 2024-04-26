Голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко вчинив ДТП у нетверезому стані. Начальник Київської ОДА Руслан Кравченко заявив, що Майбоженка буде звільнено.

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Броварські пабліки розповсюдили відео із нетверезим головою райдержадміністрації Броварів – стверджується, що він збив людей на пішохідному переході. Обережно: у відео є ненормативна лексика.

У Нацполіції LIGA.net підтвердили факт ДТП, не називаючи імен і посад.

Очільник Київської ОДА Кравченко заявив, що Майбоженка буде звільнено і це "єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах".

Згодом поліція офіційно повідомила, що внаслідок аварії постраждали чотири особи, серед яких — дитина.

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на червоний сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів.

Перевірка на "драгері" на вміст алкоголю показала 2,31 проміле (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом, – 0,2 проміле).

Майбоженка затримали, розпочато провадження за статтею про керування авто у стані сп'яніння.

Зеленський призначив Майбоженка головою Броварської районної державної адміністрації Київської області 28 листопада 2022 року.

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