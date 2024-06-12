Суд узяв під варту жінку, яка напідпитку збила двох дітей на Київщині – прокуратура

Інцидент стався 10 червня у Білоцерківському районі, діти отримали численні переломи та травми

Фото: Київська обласна прокуратура

Суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою для жінки, яка у стані алкогольного сп'яніння скоїла наїзд на двох дітей у Київській області, повідомили у місцевій прокуратурі.

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За клопотанням ювенальних прокурорів, жінка отримала запобіжний захід – тримання під вартою впродовж двох місяців.

Альтернатива – 242 000 грн застави.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 червня близько 23:00 у селі Троїцьке Білоцерківського району, за даними слідства, підозрювана була за кермом автівки у стані сп'яніння – і скоїла наїзд на двох дітей 11 та 15 років.

Через аварію медики діагностували у дітей численні переломи та травми – їх ушпиталили, зазначають правоохоронці.

Фото: Київська обласна прокуратура

Фото: Київська обласна прокуратура

Облпрокуратура повідомляє, що водійка покинула місце ДТП, а автомобіль залишила у знайомих в сусідньому населеному пункті.

Утім, згодом її було затримано, досудове розслідування веде Білоцерківське райуправління Національної поліції.

11 червня жінці повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Максимальне покарання – вісім років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

14 квітня поліція Києва повідомила про ДТП на Брест-Литовському шосе: за їх даними, водій вантажівки заснув за кермом – сталося зіткнення з мікроавтобусом, у ньому постраждало вісім пасажирів.

26 квітня тодішній голова Броварської райадміністрації проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Вміст алкоголю в крові водія був 2,31 проміле — це вдесятеро більше, ніж дозволено законом.

27 квітня президент Зеленський звільнив чиновника з посади.

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