Зеленський звільнив голову адміністрації Броварів Майбоженка після п'яної ДТП

Розпорядження про звільнення опубліковано на сайті глави держави

Володимир Зеленський (Фото - Telegram Зеленського)

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка після ДТП, скоєної ним у нетверезому стані. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Офісу президента.

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В документі йдеться, що Майбоженка звільнено відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 закону про місцеві державні адміністрації.

Згідно із цим пунктом, повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються президентом у разі порушення ними Конституції і законів України.

26 квітня Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Вміст алкоголю в крові водія був 2,31 проміле — це вдесятеро більше, ніж дозволено законом. Місцева влада заявила, що Майбоженка звільнять з посади глави РДА.

Станом на 27 квітня четверо постраждалих перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування. Двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані, а постраждала дитина та її мама мають травми середнього ступеня тяжкості.

Майбоженко отримав підозру, його заарештовано на два місяці.

https://news.liga.net/ua/politics/news/piane-dtp-u-brovarakh-holovi-rda-vruchyly-pidozru-iomu-zahrozhuie-do-vosmy-rokiv-tiurmy