Зеленский уволил главу администрации Броваров Майбоженко после пьяного ДТП
Президент Владимир Зеленский уволил главу Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко после ДТП, совершенного им в нетрезвом состоянии. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В указе говорится, что Майбоженко уволен в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 закона о местных государственных администрациях.
Согласно этому пункту, полномочия глав местных государственных администраций прекращаются президентом в случае нарушения ими Конституции и законов Украины.
Новость дополняется...