Зеленский уволил главу администрации Броваров Майбоженко после пьяного ДТП

Указ об увольнении опубликован на сайте главы государства

Владимир Зеленский (Фото - Telegram Зеленского)

Президент Владимир Зеленский уволил главу Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко после ДТП, совершенного им в нетрезвом состоянии. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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В указе говорится, что Майбоженко уволен в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 закона о местных государственных администрациях.

Согласно этому пункту, полномочия глав местных государственных администраций прекращаются президентом в случае нарушения ими Конституции и законов Украины.

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