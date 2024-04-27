Глава райадминистрации Броваров арестован на два месяца после пьяного ДТП
Суд арестовал главу Броварской районной государственной администрации, который в состоянии опьянения устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
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По ходатайству прокуроров Владимиру Майбоженко избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей сроком на два месяца.
Чиновник получил подозрение по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.
- 26 апреля Майбоженко проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. Содержание алкоголя в крови водителя было 2,31 промилле – это в 10 раз больше, чем разрешено законом. Местные власти заявили, что Майбоженко уволят с должности главы РГА.
- По состоянию на 27 апреля четверо пострадавших находятся в Броварской больнице интенсивного лечения. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, а пострадавший ребенок и его мама получили травмы средней степени тяжести.