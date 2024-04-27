Глава райадминистрации Броваров арестован на два месяца после пьяного ДТП

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Суд арестовал главу Броварской районной государственной администрации, который в состоянии опьянения устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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По ходатайству прокуроров Владимиру Майбоженко избрана безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей сроком на два месяца.

Чиновник получил подозрение по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.