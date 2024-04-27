ДТП у Броварах: у Київській ОВА розповіли про стан постраждалих
Четверо людей постраждали внаслідок ДТП у Броварах за участі голови РДА Володимира Майбоженка: наразі двоє з них перебувають у важкому стані. Про це повідомили у Київській ОВА.
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За даними ОВА, четверо постраждалих перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування. Двоє чоловіків у тяжкому стані: в обох множинні переломи й забої, струс і закриті черепно-мозкові травми.
Постраждала дівчинка та її мама мають травми середнього ступеня тяжкості. У дитини перелом плеча, рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, а у мами – струс, переломи й травма грудної клітини, зазначили у відомстві.
- 26 квітня, у Броварах під Києвом сталася ДТП за участі голови Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка. Майбоженко був у стані алкогольного сп'яніння та збив людей на пішохідному переході. Драгер показав, що в організмі чиновника було 2.31 проміле алкоголю.
- Внаслідок аварії постраждали четверо осіб, серед них дитина 2,5 роки. Місцева влада заявила, що Майбоженка звільнять з посади.