ДТП в Броварах: В Киевской ОГА рассказали о состоянии пострадавших
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Броварах с участием главы РГА Владимира Майбоженко: в настоящее время двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Киевской ОВА.
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По данным ОВА, четверо пострадавших находятся в Броварской больнице интенсивного лечения. Двое мужчин в тяжелом состоянии: у обоих множественные переломы и ушибы, сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы.
Пострадавшая девочка и ее мама имеют травмы средней степени тяжести. У ребенка перелом плеча, рана носа и подкожная гематома затылочной области головы, а у мамы – сотрясение, переломы и травма грудной клетки, отметили в ведомстве.
- 26 апреля, в Броварах под Киевом произошло ДТП с участием главы Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко. Майбоженко находился в состоянии алкогольного опьянения и сбил людей на пешеходном переходе. Драгер показал, что в организме чиновника было 2.31 промилле алкоголя.
- В результате аварии пострадали четыре человека, среди них ребенок 2,5 года. Местные власти заявили, что Майбоженко уволят с должности.