ДТП в Броварах: В Киевской ОГА рассказали о состоянии пострадавших

26 апреля в Броварах под Киевом произошло ДТП с участием главы Броварской районной государственной администрации Майбоженко

Фото с места событий (Фото: Национальная полиция)

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Броварах с участием главы РГА Владимира Майбоженко: в настоящее время двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Киевской ОВА.

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По данным ОВА, четверо пострадавших находятся в Броварской больнице интенсивного лечения. Двое мужчин в тяжелом состоянии: у обоих множественные переломы и ушибы, сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы.

Пострадавшая девочка и ее мама имеют травмы средней степени тяжести. У ребенка перелом плеча, рана носа и подкожная гематома затылочной области головы, а у мамы – сотрясение, переломы и травма грудной клетки, отметили в ведомстве.