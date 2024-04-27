Голову райадміністрації Броварів заарештовано на два місяці після п'яної ДТП

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Суд заарештував очільника Броварської районної державної адміністрації, який в стані сп'яніння влаштував ДТП з чотирма постраждалими. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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За клопотанням прокурорів Володимиру Майбоженку обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою строком на два місяці.

Посадовець отримав підозру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.