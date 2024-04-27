П'яна ДТП у Броварах: голові РДА вручили підозру – йому загрожує до восьми років тюрми

26 квітня у Броварах під Києвом сталася ДТП за участі голови Броварської районної державної адміністрації Майбоженка

Фото з місця подій (Фото: Національна поліція)

Правоохоронці оголосили підозру голові райдержадміністрації Броварів Володимиру Майбоженку, який 26 квітня нетверезим врізався в натовп на пішохідному переході: тоді постраждали чотири людини. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Посадовцю вручили підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння: санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Прокурори просять суд обрати голові РДА Броварів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Слідство встановило, що 26 квітня в Броварах чоловік проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Тестування показало вміст алкоголю в крові водія 2,31 проміле — це вдесятеро більше, ніж дозволено законом.