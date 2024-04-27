П'яна ДТП у Броварах: голові РДА вручили підозру – йому загрожує до восьми років тюрми
Правоохоронці оголосили підозру голові райдержадміністрації Броварів Володимиру Майбоженку, який 26 квітня нетверезим врізався в натовп на пішохідному переході: тоді постраждали чотири людини. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Посадовцю вручили підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння: санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.
Прокурори просять суд обрати голові РДА Броварів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Слідство встановило, що 26 квітня в Броварах чоловік проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Тестування показало вміст алкоголю в крові водія 2,31 проміле — це вдесятеро більше, ніж дозволено законом.
- Унаслідок аварії постраждали четверо осіб, серед них дитина 2,5 роки. Місцева влада заявила, що Майбоженка звільнять з посади.
- За даними ОВА, станом на 27 квітня четверо постраждалих перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування. Двоє чоловіків у тяжкому стані: в обох множинні переломи й забої, струс і закриті черепно-мозкові травми. Постраждала дівчинка та її мама мають травми середнього ступеня тяжкості.