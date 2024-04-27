Пьяное ДТП в Броварах: Главе РГА вручили подозрение – ему грозит до восьми лет тюрьмы

26 апреля в Броварах под Киевом произошло ДТП с участием главы Броварской районной государственной администрации Майбоженко

Фото с места событий (Фото: Национальная полиция)

Правоохранители объявили подозрение главе райгосадминистрации Броваров Владимиру Майбоженко, который 26 апреля нетрезвым врезался в толпу на пешеходном переходе: тогда пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Чиновнику вручили подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения: санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Прокуроры просят суд избрать главе РГА Броваров меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Следствие установило, что 26 апреля в Броварах мужчина проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. Тестирование показало содержание алкоголя в крови водителя 2,31 промилле – это в 10 раз больше, чем разрешено законом.