Пьяное ДТП в Броварах: Главе РГА вручили подозрение – ему грозит до восьми лет тюрьмы
Правоохранители объявили подозрение главе райгосадминистрации Броваров Владимиру Майбоженко, который 26 апреля нетрезвым врезался в толпу на пешеходном переходе: тогда пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Чиновнику вручили подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения: санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.
Прокуроры просят суд избрать главе РГА Броваров меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Следствие установило, что 26 апреля в Броварах мужчина проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. Тестирование показало содержание алкоголя в крови водителя 2,31 промилле – это в 10 раз больше, чем разрешено законом.
- В результате аварии пострадали четыре человека, среди них ребенок 2,5 года. Местные власти заявили, что Майбоженко уволят с должности.
- По данным ОВА, по состоянию на 27 апреля четверо пострадавших находятся в Броварской больнице интенсивного лечения. Двое мужчин в тяжелом состоянии: у обоих множественные переломы и ушибы, сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшая девочка и ее мама имеют травмы средней степени тяжести.