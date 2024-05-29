У Польщі в ДТП загинули двоє українських підлітків, які втікали від поліції – фото

Загиблим було 16 та 17 років, повідомили в поліції

Поліція Польщі (Ілюстративне фото: EPA)

У польському місті Гданськ у ніч проти 29 травня двоє українських підлітків загинули у дорожній аварії. Про це повідомило видання RMF24 з посиланням на місцеву поліцію.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Речниця Поморської поліції Каріна Камінська розповіла, що після опівночі у Вейхеровому поліціянти намагалися зупинити автомобіль Audi для контролю. Однак водій прискорився і поїхав у напрямку міста Реди.

Правоохоронці з Гдині приєдналися до переслідування і спробували зупинити водія в Сопоті. Однак водій Audi намагався зіштовхнути поліціянтів з дороги, різко змінивши смугу руху, що змусило їх різко загальмувати.

У поліції зазначили, що водій тікав зі швидкістю близько 150 км/год, проїжджаючи перехрестя на червоне світло, порушуючи правила дорожнього руху і створюючи небезпеку. У Гданську в районі Медичного університету водій не впорався з керуванням і машину занесло. Авто врізалося в дерево і перекинулося.

16-річний водій авто загинув на місці. 17-річний пасажир помер в лікарні від отриманих травм. У поліції заявили, що підлітки були громадянами України. Поліція спільно з прокуратурою розслідуватиме обставини аварії. Серед іншого, вилучено записи з камер відеоспостереження.

Поліція Гданська

Поліція Гданська

Поліція Гданська

Поліція Гданська