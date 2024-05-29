В Польше в ДТП погибли двое украинских подростков, убегавших от полиции – фото
В польском городе Гданьск в ночь на 29 мая два украинских подростка погибли в дорожной аварии. Об этом сообщило издание RMF24 со ссылкой на местную полицию.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Спикер Поморской полиции Карина Каминская рассказала, что после полуночи в Вейхеровом полицейские пытались остановить автомобиль Audi для контроля. Однако водитель ускорился и уехал в направлении города Реды.
Правоохранители из Гдыни присоединились к преследованию и попытались остановить водителя в Сопоте. Однако водитель Audi попытался столкнуть полицейских с дороги, резко сменив полосу движения, что заставило их резко затормозить.
В полиции отметили, что водитель убегал со скоростью около 150 км/ч, проезжая перекрестки на красный свет, нарушая правила дорожного движения и создавая опасность. В Гданьске в районе Медицинского университета водитель не справился с управлением и машину занесло. Авто врезалось в дерево и опрокинулось.
16-летний водитель авто погиб на месте. 17-летний пассажир скончался в больнице от полученных травм. В полиции заявили, что подростки были гражданами Украины. Полиция совместно с прокуратурой расследует обстоятельства аварии. Среди прочего, извлечены записи с камер видеонаблюдения.
- 19 января в польском местности Вишнице Люблинского воеводства произошла авария с участием автобуса на украинской регистрации, в котором ехало 26 граждан Украины. В результате двое пассажиров получили незначительные травмы.
- 29 марта в Польше, убегая от полиции, в ДТП погиб 18-летний украинец.