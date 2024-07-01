В Германии иранец напал с ножом на полицейских – его застрелили

Нападающему пытались оказать помощь на месте, однако от полученных травм он скончался

Фото с места происшествия (Фото: Daniel Lob/dpa/picture alliance)

В немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц, что возле Нюрнберга, гражданин Ирана напал с ножом на правоохранителей – те его застрелили. Об этом сообщает DW.

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Инцидент произошел 30 июня на железнодорожном вокзале. По словам офицеров полиции, они сидели в служебной машине, и вдруг, когда вышли из нее, на них напал 34-летний иранец с ножом.

Правоохранители применили против нападающего табельное оружие. Мужчина от полученных ранений скончался на месте, несмотря на оказание ему медицинской помощи.

В феврале 2024 года в Дюссельдорфе в результате нападения погибли два украинских подростка – баскетболисты местного клуба Артем Козаченко и Владимир Ермаков.

28 апреля в немецком городе Мурнау-ам-Штаффельзе вечером в субботу, 27 апреля, были убиты двое украинцев. По подозрению в преступлении задержан 57-летний гражданин России.

12 июня в городе Франкфурт-на-Майне 19-летний уроженец Афганистана напал на 41-летнюю украинку с ножом, ее госпитализировали.

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