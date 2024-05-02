В США полицейские застрелили ученика, который шел в школу с оружием – The Guardian

По предварительным данным, застреленному было 14 лет

Фото с места происшествия (Madison365/Х)

В американском штате Висконсин полицейские застрелили несовершеннолетнего, пытавшегося попасть в местную среднюю школу с оружием. Об этом сообщает The Guardian.

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По словам генерального прокурора штата Джоша Каула, полиция застрелила ученика средней школы Маунт-Гореб, что в примерно 40 километрах к западу от столицы штата Мэдисон. 1 мая после получения сообщения "о ком-то с оружием".

Каул добавил, что никто больше не пострадал и что расследование продолжается.

"Этот инцидент произошел под открытым небом. В этом случае субъект так и не проник туда", – сказал он.

Местные власти описали ученика как несовершеннолетнего, но не указали ни его возраста, ни того, в какой из школ района Маунт-Гореб он учился. В то же время телеканал ABC 7 Chacago указывает, что парню было 14 лет.

После инцидента детей и учителей еще несколько часов удерживали в помещении школы. 2 мая людям будут оказывать поддержку, в том числе на территории учебного заведения, а учебный процесс возобновится в пятницу.

27 марта 2023 года в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия троих детей и троих взрослых, а затем, как сообщается, был смертельно ранен полицией.

28 октября того же года в американском Льюистоне, штат Мэн, 40-летний мужчина убил до 20 человек и ранил еще десятки. Позже полиция нашла его мертвым.

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