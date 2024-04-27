Эстонский депутат устроил стрельбу в центре Хельсинки

К инциденту причастен депутат от правой партии Истинных финнов Тимо Ворнанен

Тимо Уорнанен (Фото - Facebook, Poliitikko Timo Vornanen)

В Финляндии депутат от правой партии Истинных финнов Тимо Ворнанен устроил стрельбу возле ресторана в центре Хельсинки. Об этом сообщили полиция Финляндии и издание Yle.

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Финские правоохранители, не называя имен, сообщили, что 26 апреля около 04:00 в ресторане Ihkussa между 54-летним мужчиной и другими посетителями ресторана возникла словесная перепалка.

За пределами ресторана 54-летний мужчина внезапно достал лицензированное малокалиберное оружие, направив его в сторону присутствующих. После этого мужчина один раз выстрелил в землю, и присутствующие разошлись, сообщили в полиции.

Мужчина находился под стражей, но после проведения необходимых следственных действий его обещали освободить.

Министр финансов Финляндии и глава партии Истинных финнов Риикка Пурра сообщила Yle, что речь идет о депутате от ее партии Тимо Ворнанене.

Вечером 27 апреля секретарь партии Гарри Вуоренпяя сообщил, что Ворнанен уже освобожден.