Эстонский депутат устроил стрельбу в центре Хельсинки
В Финляндии депутат от правой партии Истинных финнов Тимо Ворнанен устроил стрельбу возле ресторана в центре Хельсинки. Об этом сообщили полиция Финляндии и издание Yle.
Финские правоохранители, не называя имен, сообщили, что 26 апреля около 04:00 в ресторане Ihkussa между 54-летним мужчиной и другими посетителями ресторана возникла словесная перепалка.
За пределами ресторана 54-летний мужчина внезапно достал лицензированное малокалиберное оружие, направив его в сторону присутствующих. После этого мужчина один раз выстрелил в землю, и присутствующие разошлись, сообщили в полиции.
Мужчина находился под стражей, но после проведения необходимых следственных действий его обещали освободить.
Министр финансов Финляндии и глава партии Истинных финнов Риикка Пурра сообщила Yle, что речь идет о депутате от ее партии Тимо Ворнанене.
Вечером 27 апреля секретарь партии Гарри Вуоренпяя сообщил, что Ворнанен уже освобожден.
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