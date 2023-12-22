Карлів університет у Празі. До епізоду стрілець міг вбити батька з дитиною – поліція

Про це стало відомо завдяки експертизі зброї, яку знайшли у будинку стрілка

Клановицький ліс у Празі (Скриншот з відео)

Чеська поліція припускає, що 24-річний чоловік, який влаштував стрілянину в Карловому університеті в Празі, міг також бути причетним до вбивства батька з дитиною минулого тижня. Про це повідомляє Чеське телебачення.

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15 грудня поліція Праги знайшла тіла 32-річного чоловіка та його маленької доньки у Клановицькому лісі. Правоохоронці тоді кваліфікували їхню смерть як "подвійне вбивство".

Попри те, що сотні поліціянтів з кінологами обшукували ліс, вони не знайшли там нічого, що вказувало б на будь-яку неминучу загрозу.

Водночас після інциденту у Карловому університеті правоохоронці обшукали будинок стрільця та виявили у ньому склад зброї.

Згідно з балістичною експертизою, одна зброя була використана для вбивства у Клановицькому лісі.

Водночас для встановлення зв’язку між двома випадками правоохоронці потребують додаткового часу, тому продовжують дотримуватися запобіжних заходів у лісі на випадок подальшої небезпеки.

21 грудня 2023 року у будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі сталася стрілянина. 24-річний студент убив 14 людей, близько 25 поранено, з них 10 – важко.

МВС Чехії повідомило, що під час стрілянини в Карловому університеті загинула голова Інституту музикознавства при факультеті мистецтв Лєнка Главкова.

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