Карлів університет у Празі. До епізоду стрілець міг вбити батька з дитиною – поліція
Чеська поліція припускає, що 24-річний чоловік, який влаштував стрілянину в Карловому університеті в Празі, міг також бути причетним до вбивства батька з дитиною минулого тижня. Про це повідомляє Чеське телебачення.
15 грудня поліція Праги знайшла тіла 32-річного чоловіка та його маленької доньки у Клановицькому лісі. Правоохоронці тоді кваліфікували їхню смерть як "подвійне вбивство".
Попри те, що сотні поліціянтів з кінологами обшукували ліс, вони не знайшли там нічого, що вказувало б на будь-яку неминучу загрозу.
Водночас після інциденту у Карловому університеті правоохоронці обшукали будинок стрільця та виявили у ньому склад зброї.
Згідно з балістичною експертизою, одна зброя була використана для вбивства у Клановицькому лісі.
Водночас для встановлення зв’язку між двома випадками правоохоронці потребують додаткового часу, тому продовжують дотримуватися запобіжних заходів у лісі на випадок подальшої небезпеки.
- 21 грудня 2023 року у будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі сталася стрілянина. 24-річний студент убив 14 людей, близько 25 поранено, з них 10 – важко.
- МВС Чехії повідомило, що під час стрілянини в Карловому університеті загинула голова Інституту музикознавства при факультеті мистецтв Лєнка Главкова.
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