Університетський стрілець був оточений та застрелився, підтвердила поліція Праги

Поліція Праги: Стрілець, який влаштував масове побоїще в Карловому університеті, наклав на себе руки, коли зрозумів, що він блокований

Фото - AKTU.cz

Стрілець, який влаштував масове побоїще в Карловому університеті, наклав на себе руки після того, як зрозумів, що блокований поліцією. Про це повідомило керівництво поліції Праги під час брифінгу.

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За словами правоохоронців, стрілець перебував на даху будівлі університету. Коли він побачив, що поліція оточує його "з усіх боків", він вистрілив у себе.

Перед цим, як було сказано на брифінгу, він стріляв із даху по людях на вулиці та поранив трьох людей.

Поліція також пояснила, чому під час евакуації з будівлі університету студентів просили тримати руки піднятими над головою – це вимога протоколу безпеки, коли спецслужби не впевнені, що стрілець не має спільників.

На брифінгу також підтвердили, що слідство не виключає зв'язок між стріляниною в університеті та вбивством чоловіка та дитини у лісі під Прагою минулого тижня.

Наразі ідентифіковано всіх 14 загиблих від стрілянини в університеті, також встановлено особу стрільця.

Раніше МВС Чехії повідомило, що під час стрілянини в Карловому університеті загинула голова Інституту музикознавства при факультеті мистецтв Лєнка Главкова.

21 грудня у будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі сталася стрілянина. 24-річний студент убив 14 людей, близько 25 поранено, з них 10 – важко.

27 березня 2023 року у християнській приватній школі The Covenant School міста Нешвілл, штат Теннессі, стрілець убив з автоматичної зброї трьох дітей та трьох дорослих, а потім, як повідомляється, був смертельно поранений поліцією.

У травні у сербському Белграді учень сьомого класу влаштував стрілянину у початковій школі. За даними сербських ЗМІ, загинули до 10 людей, більшість із яких – учні.

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