Університетський стрілець був оточений та застрелився, підтвердила поліція Праги
Стрілець, який влаштував масове побоїще в Карловому університеті, наклав на себе руки після того, як зрозумів, що блокований поліцією. Про це повідомило керівництво поліції Праги під час брифінгу.
За словами правоохоронців, стрілець перебував на даху будівлі університету. Коли він побачив, що поліція оточує його "з усіх боків", він вистрілив у себе.
Перед цим, як було сказано на брифінгу, він стріляв із даху по людях на вулиці та поранив трьох людей.
Поліція також пояснила, чому під час евакуації з будівлі університету студентів просили тримати руки піднятими над головою – це вимога протоколу безпеки, коли спецслужби не впевнені, що стрілець не має спільників.
На брифінгу також підтвердили, що слідство не виключає зв'язок між стріляниною в університеті та вбивством чоловіка та дитини у лісі під Прагою минулого тижня.
Наразі ідентифіковано всіх 14 загиблих від стрілянини в університеті, також встановлено особу стрільця.
Раніше МВС Чехії повідомило, що під час стрілянини в Карловому університеті загинула голова Інституту музикознавства при факультеті мистецтв Лєнка Главкова.
21 грудня у будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі сталася стрілянина. 24-річний студент убив 14 людей, близько 25 поранено, з них 10 – важко.
- 27 березня 2023 року у християнській приватній школі The Covenant School міста Нешвілл, штат Теннессі, стрілець убив з автоматичної зброї трьох дітей та трьох дорослих, а потім, як повідомляється, був смертельно поранений поліцією.
- У травні у сербському Белграді учень сьомого класу влаштував стрілянину у початковій школі. За даними сербських ЗМІ, загинули до 10 людей, більшість із яких – учні.
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