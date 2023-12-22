Университетский стрелок был окружен и застрелился, подтвердила полиция Праги

Полиция Праги: Стрелок, который устроил массовое побоище в Карловом университете, покончил с собой, когда понял, что он блокирован

Фото - AKTU.cz

Стрелок, который устроил массовое побоище в Карловом университете, покончил с собой после того, как понял, что блокирован полицией. Об этом сообщило руководство полиции Праги на брифинге.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По словам правоохранителей, стрелок находился на крыше здания университета. Когда он увидел, что полиция окружает его "со всех сторон", он выстрелил в себя.

Перед этим, как было сказано на брифинге, он стрелял с крыши по людям на улице и ранил троих человек.

Полиция также пояснила, почему при эвакуации из здания университета студентов просили держать руки поднятыми над головой – это требование протокола безопасности, когда спецслужбы не уверены, что у стрелка нет сообщников.

На брифинге также подтвердили, что следствие не исключает связь между стрельбой в университете и убийством мужчины и ребенка в лесу под Прагой на прошлой неделе.

К настоящему моменту идентифицированы все 14 погибших из-за стрельбы в университете, также установлена личность стрелка.

Ранее МВД Чехии сообщило, что при стрельбе в Карловом университете погибла глава Института музыковедения при факультете искусств Ленка Главкова.

21 декабря в здании философского факультета Карлова университета в Праге произошла стрельба. 24-летний студент убил 14 человек, около 25 были ранены, из них 10 – тяжело.

27 марта 2023 года в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия троих детей и троих взрослых, а затем, как сообщается, был смертельно ранен полицией.

В мае в сербском Белграде ученик седьмого класса устроил стрельбу в начальной школе. По данным сербских СМИ, погибли до 10 человек, большинство из которых – учащиеся.

Читайте также: Массовое убийство в США. Застрелившего 18 человек мужчину нашли мертвым