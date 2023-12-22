Университетский стрелок был окружен и застрелился, подтвердила полиция Праги
Стрелок, который устроил массовое побоище в Карловом университете, покончил с собой после того, как понял, что блокирован полицией. Об этом сообщило руководство полиции Праги на брифинге.
По словам правоохранителей, стрелок находился на крыше здания университета. Когда он увидел, что полиция окружает его "со всех сторон", он выстрелил в себя.
Перед этим, как было сказано на брифинге, он стрелял с крыши по людям на улице и ранил троих человек.
Полиция также пояснила, почему при эвакуации из здания университета студентов просили держать руки поднятыми над головой – это требование протокола безопасности, когда спецслужбы не уверены, что у стрелка нет сообщников.
На брифинге также подтвердили, что следствие не исключает связь между стрельбой в университете и убийством мужчины и ребенка в лесу под Прагой на прошлой неделе.
К настоящему моменту идентифицированы все 14 погибших из-за стрельбы в университете, также установлена личность стрелка.
Ранее МВД Чехии сообщило, что при стрельбе в Карловом университете погибла глава Института музыковедения при факультете искусств Ленка Главкова.
21 декабря в здании философского факультета Карлова университета в Праге произошла стрельба. 24-летний студент убил 14 человек, около 25 были ранены, из них 10 – тяжело.
- 27 марта 2023 года в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия троих детей и троих взрослых, а затем, как сообщается, был смертельно ранен полицией.
- В мае в сербском Белграде ученик седьмого класса устроил стрельбу в начальной школе. По данным сербских СМИ, погибли до 10 человек, большинство из которых – учащиеся.
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