Стрельба в Праге: среди погибших – глава института музыковедения, ранены три иностранца

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Среди погибших во время стрельбы в Карловом университете в Праге опознана глава университетского института музыковедения, среди раненых - три гражданина других стран. Об этом сообщило министерство внутренних дел Чехии.

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МВД Чехии заявило, что одной из погибших в результате нападения на Карлов университет стала Ленка Главкова, глава Института музыковедения при факультете искусств.

Ленка Главкова (Фото – Facebook Lenka Hlávková)

Также сообщается, что трое из пострадавших являются иностранными гражданами – один из Нидерландов и двое из Объединенных Арабских Эмиратов.

21 декабря в здании философского факультета Карлова университета в Праге произошла стрельба. По предварительным данным, 24-летний студент убил не менее 14 человек, около 25 были ранены, из них 10 – тяжело. По заявлению полиции, стрелок был "ликвидирован".

27 марта 2023 года в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия троих детей и троих взрослых, а затем, как сообщается, был смертельно ранен полицией.

В мае в сербском Белграде ученик седьмого класса устроил стрельбу в начальной школе. По данным сербских СМИ, погибли до 10 человек, большинство из которых – учащиеся.

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