Стрілянина в Празі: серед загиблих – голова інституту музикознавства, поранено трьох іноземців
Серед загиблих під час стрілянини в Карловому університеті в Празі впізнано голову університетського інституту музикознавства, серед поранених – троє громадян інших країн. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Чехії.
МВС Чехії заявило, що однією із загиблих внаслідок нападу на Карлів університет стала Лєнка Главкова, голова Інституту музикознавства при факультеті мистецтв.
Також повідомляється, що троє із постраждалих є іноземними громадянами – один із Нідерландів та двоє з Об'єднаних Арабських Еміратів.
21 грудня у будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі сталася стрілянина. За попередніми даними, 24-річний студент убив щонайменше 14 людей, близько 25 було поранено, з них 10 – важко. За заявою поліції, стрілець був "ліквідований".
- 27 березня 2023 року у християнській приватній школі The Covenant School міста Нешвілл, штат Теннессі, стрілець убив з автоматичної зброї трьох дітей та трьох дорослих, а потім, як повідомляється, був смертельно поранений поліцією.
- У травні у сербському Белграді учень сьомого класу влаштував стрілянину у початковій школі. За даними сербських ЗМІ, загинули до 10 людей, більшість із яких – учні.
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