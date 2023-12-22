Стрілянина в Празі: серед загиблих – голова інституту музикознавства, поранено трьох іноземців

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Серед загиблих під час стрілянини в Карловому університеті в Празі впізнано голову університетського інституту музикознавства, серед поранених – троє громадян інших країн. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Чехії.

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МВС Чехії заявило, що однією із загиблих внаслідок нападу на Карлів університет стала Лєнка Главкова, голова Інституту музикознавства при факультеті мистецтв.

Лєнка Главкова (Фото – Facebook Lenka Hlávková)

Також повідомляється, що троє із постраждалих є іноземними громадянами – один із Нідерландів та двоє з Об'єднаних Арабських Еміратів.

21 грудня у будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі сталася стрілянина. За попередніми даними, 24-річний студент убив щонайменше 14 людей, близько 25 було поранено, з них 10 – важко. За заявою поліції, стрілець був "ліквідований".

27 березня 2023 року у християнській приватній школі The Covenant School міста Нешвілл, штат Теннессі, стрілець убив з автоматичної зброї трьох дітей та трьох дорослих, а потім, як повідомляється, був смертельно поранений поліцією.

У травні у сербському Белграді учень сьомого класу влаштував стрілянину у початковій школі. За даними сербських ЗМІ, загинули до 10 людей, більшість із яких – учні.

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