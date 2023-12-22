Карлов университет в Праге. До эпизода стрелок мог убить отца с ребенком – полиция

Об этом стало известно благодаря экспертизе оружия, которое нашли в доме стрелка

Клановицкий лес в Праге (Скриншот из видео)

Чешская полиция предполагает, что 24-летний мужчина, устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге, мог также быть причастен к убийству отца с ребенком на прошлой неделе. Об этом сообщает Чешское телевидение.

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15 декабря полиция Праги обнаружила тела 32-летнего мужчины и его маленькой дочери в Клановицком лесу. Правоохранители тогда квалифицировали их смерть как "двойное убийство".

Несмотря на то, что сотни полицейских с кинологами обыскивали лес, они не нашли там ничего, что указывало бы на какую-либо неизбежную угрозу.

В то же время после инцидента в Карловом университете правоохранители обыскали дом стрелка и обнаружили в нем склад оружия.

Согласно баллистической экспертизе, одно оружие было использовано для убийства в Клановицком лесу.

Вместе с тем для установления связи между двумя случаями правоохранители нуждаются в дополнительном времени, поэтому продолжают соблюдать меры предосторожности в лесу на случай дальнейшей опасности.

21 декабря 2023 года в здании философского факультета Карлова университета в Праге произошла стрельба. 24-летний студент убил 14 человек, около 25 ранены, из них 10 – тяжело.

МВД Чехии сообщило, что в результате стрельбы в Карловом университете погибла глава Института музыковедения при факультете искусств Ленка Главкова.

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