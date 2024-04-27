Фінський депутат влаштував стрілянину в центрі Гельсінкі
У Фінляндії депутат від правої партії Істинних фінів Тімо Ворнанен влаштував стрілянину біля ресторану в центрі Гельсінкі. Про це повідомили поліція Фінляндії та видання Yle.
Фінські правоохоронці, не називаючи імен, повідомили, що 26 квітня близько 04:00 в ресторані Ihkussa між 54-річним чоловіком і іншими відвідувачами ресторану виникла словесна перепалка.
За межами ресторану 54-річний чоловік раптово дістав ліцензовану малокаліберну зброю, направивши її у бік присутніх. Після цього чоловік один раз вистрілив у землю, і присутні розійшлися, повідомили в поліції.
Чоловік перебував під вартою, але після проведення необхідних слідчих дій його обіцяли звільнити.
Міністерка фінансів Фінляндії та глава партії Істинних фінів Рійкка Пурра повідомила Yle, що мова йде про депутата від її партії Тімо Ворнанена.
Ввечері 27 квітня секретар партії Гаррі Вуоренпяя повідомив, що Ворнанена вже звільнено.
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