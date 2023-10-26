В США произошло массовое убийство. Мужчина расстрелял до 20 человек, десятки раненых: фото

В американском Льюистоне, штат Мэн, 40-летний мужчина убил до 20 человек и ранил еще десятки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.

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Американцы заявляют, что стрелком оказался 40-летний Роберт Кард, который был инструктором по огнестрельному оружию и находился в резерве армии США.

Отмечается, что недавно он сообщал о проблемах с психическим здоровьем, говорил, что слышит голоса и угрожал расстрелять базу Национальной гвардии США в Сако.

Летом 2023 года мужчина две недели лежал в психиатрической больнице.

После стрельба Кард до сих пор вооружен и находится на свободе. Местных жителей просят не выходить из домов.

Правоохранители сообщили, что погибли до 20 человек, еще от 50 до 60 человек были ранены. Поиски нападавшего продолжаются.

10 марта 2023 года несколько человек погибли в молитвенном доме Свидетелей Иеговы на севере Гамбурга в результате нападения.

27 марта в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия трех детей и троих взрослых и затем, как сообщается, был смертельно ранен полицией.

В мае в сербском Белграде ученик седьмого класса устроил стрельбу в начальной школе. По данным сербских СМИ, погибли до 10 человек, большинство из которых – ученики.

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