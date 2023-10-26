В США произошло массовое убийство. Мужчина расстрелял до 20 человек, десятки раненых: фото
В американском Льюистоне, штат Мэн, 40-летний мужчина убил до 20 человек и ранил еще десятки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.
Американцы заявляют, что стрелком оказался 40-летний Роберт Кард, который был инструктором по огнестрельному оружию и находился в резерве армии США.
Отмечается, что недавно он сообщал о проблемах с психическим здоровьем, говорил, что слышит голоса и угрожал расстрелять базу Национальной гвардии США в Сако.
Летом 2023 года мужчина две недели лежал в психиатрической больнице.
После стрельба Кард до сих пор вооружен и находится на свободе. Местных жителей просят не выходить из домов.
Правоохранители сообщили, что погибли до 20 человек, еще от 50 до 60 человек были ранены. Поиски нападавшего продолжаются.
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- В мае в сербском Белграде ученик седьмого класса устроил стрельбу в начальной школе. По данным сербских СМИ, погибли до 10 человек, большинство из которых – ученики.
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