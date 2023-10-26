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В США произошло массовое убийство. Мужчина расстрелял до 20 человек, десятки раненых: фото

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 10:34
В США произошло массовое убийство. Мужчина расстрелял до 20 человек, десятки раненых: фото - Фото
Роберт Кард (Фото: скриншот с видео)

В американском Льюистоне, штат Мэн, 40-летний мужчина убил до 20 человек и ранил еще десятки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.

Американцы заявляют, что стрелком оказался 40-летний Роберт Кард, который был инструктором по огнестрельному оружию и находился в резерве армии США.

Отмечается, что недавно он сообщал о проблемах с психическим здоровьем, говорил, что слышит голоса и угрожал расстрелять базу Национальной гвардии США в Сако.

Летом 2023 года мужчина две недели лежал в психиатрической больнице. 

После стрельба Кард до сих пор вооружен и находится на свободе. Местных жителей просят не выходить из домов. 

Правоохранители сообщили, что погибли до 20 человек, еще от 50 до 60 человек были ранены. Поиски нападавшего продолжаются. 

  • 10 марта 2023 года несколько человек погибли в молитвенном доме Свидетелей Иеговы на севере Гамбурга в результате нападения.
  • 27 марта в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси, стрелок убил из автоматического оружия трех детей и троих взрослых и затем, как сообщается, был смертельно ранен полицией.
  • В мае в сербском Белграде ученик седьмого класса устроил стрельбу в начальной школе. По данным сербских СМИ, погибли до 10 человек, большинство из которых – ученики.

Читайте также: Расстрел в Нэшвилле: Полиция опубликовала видео, как стрелок входил в школу

Дмитрий Гриниченко
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СШАстрельбаубийствомэнЛьюистон
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