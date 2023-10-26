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У США сталося масове вбивство. Чоловік розстріляв до 20 людей, десятки поранених: фото

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 10:34
У США сталося масове вбивство. Чоловік розстріляв до 20 людей, десятки поранених: фото - Фото
Роберт Кард (Фото: скриншот з відео)

В американському Льюїстоні, штат Мен, 40-річний чоловік убив до 20 людей і поранив ще десятки. Про це повідомляє NBC News із посиланням на місцеву поліцію.

Американці заявляють, що стрільцем виявився 40-річний Роберт Кард, який був інструктором з вогнепальної зброї й перебував у резерві армії США.

Зазначається, що нещодавно він повідомляв про проблеми із психічним здоров'ям, говорив, що чує голоси й погрожував розстріляти базу Національної гвардії США у Сако.

Влітку 2023 року чоловік два тижні лежав у психіатричній лікарні.

Після стрілянини Кард досі озброєний і перебуває на волі. Місцевих мешканців просять не виходити з будинків.

Правоохоронці повідомили, що загинули до 20 людей, ще від 50 до 60 людей було поранено. Пошуки нападника продовжуються.

  • 10 березня 2023 року кілька людей загинули в молитовному домі Свідків Єгови на півночі Гамбурга внаслідок нападу.
  • 27 березня у християнській приватній школі The Covenant School міста Нешвілл, штат Теннессі, стрілець убив з автоматичної зброї трьох дітей і трьох дорослих, а потім, як повідомляється, був смертельно поранений поліцією.
  • У травні у сербському Белграді учень сьомого класу влаштував стрілянину у початковій школі. За даними сербських ЗМІ, загинули до 10 людей, більшість із яких – учні.

Читайте також: Розстріл у Нешвіллі: Поліція опублікувала відео, як стрілець входив до школи

Дмитро Гриниченко
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