У США сталося масове вбивство. Чоловік розстріляв до 20 людей, десятки поранених: фото
В американському Льюїстоні, штат Мен, 40-річний чоловік убив до 20 людей і поранив ще десятки. Про це повідомляє NBC News із посиланням на місцеву поліцію.
Американці заявляють, що стрільцем виявився 40-річний Роберт Кард, який був інструктором з вогнепальної зброї й перебував у резерві армії США.
Зазначається, що нещодавно він повідомляв про проблеми із психічним здоров'ям, говорив, що чує голоси й погрожував розстріляти базу Національної гвардії США у Сако.
Влітку 2023 року чоловік два тижні лежав у психіатричній лікарні.
Після стрілянини Кард досі озброєний і перебуває на волі. Місцевих мешканців просять не виходити з будинків.
Правоохоронці повідомили, що загинули до 20 людей, ще від 50 до 60 людей було поранено. Пошуки нападника продовжуються.
- 10 березня 2023 року кілька людей загинули в молитовному домі Свідків Єгови на півночі Гамбурга внаслідок нападу.
- 27 березня у християнській приватній школі The Covenant School міста Нешвілл, штат Теннессі, стрілець убив з автоматичної зброї трьох дітей і трьох дорослих, а потім, як повідомляється, був смертельно поранений поліцією.
- У травні у сербському Белграді учень сьомого класу влаштував стрілянину у початковій школі. За даними сербських ЗМІ, загинули до 10 людей, більшість із яких – учні.
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