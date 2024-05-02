У США поліціянти застрелили учня, який йшов до школи зі зброєю – The Guardian
В американському штаті Вісконсин поліціянти застрелили неповнолітнього, який намагався потрапити до місцевої середньої школи зі зброєю. Про це повідомляє The Guardian.
За словами генерального прокурора штату Джоша Каула, поліція застрелила учня середньої школи Маунт-Гореб, що за приблизно 40 кілометрів на захід від столиці штату Медісон. 1 травня після отримання повідомлення "про когось зі зброєю".
Каул додав, що ніхто більше не постраждав і що розслідування триває.
"Цей інцидент стався просто неба. У цьому випадку суб'єкт так і не проник туди", – сказав він.
Місцева влада описала учня як неповнолітнього, але не вказала ані його віку, ані того, у якій зі шкіл району Маунт-Гореб він навчався. Водночас телеканал ABC 7 Chacago вказує, що хлопцеві було 14 років.
Після інциденту дітей та вчителів ще декілька годин тримали у приміщенні школи. 2 травня людям надаватимуть підтримку, зокрема на території навчального закладу, а навчальний процес відновиться у п’ятницю.
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