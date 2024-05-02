У США поліціянти застрелили учня, який йшов до школи зі зброєю – The Guardian

За попередніми даними, застреленому було 14 років

Фото з місця події (Madison365/Х)

В американському штаті Вісконсин поліціянти застрелили неповнолітнього, який намагався потрапити до місцевої середньої школи зі зброєю. Про це повідомляє The Guardian.

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За словами генерального прокурора штату Джоша Каула, поліція застрелила учня середньої школи Маунт-Гореб, що за приблизно 40 кілометрів на захід від столиці штату Медісон. 1 травня після отримання повідомлення "про когось зі зброєю".

Каул додав, що ніхто більше не постраждав і що розслідування триває.

"Цей інцидент стався просто неба. У цьому випадку суб'єкт так і не проник туди", – сказав він.

Місцева влада описала учня як неповнолітнього, але не вказала ані його віку, ані того, у якій зі шкіл району Маунт-Гореб він навчався. Водночас телеканал ABC 7 Chacago вказує, що хлопцеві було 14 років.

Після інциденту дітей та вчителів ще декілька годин тримали у приміщенні школи. 2 травня людям надаватимуть підтримку, зокрема на території навчального закладу, а навчальний процес відновиться у п’ятницю.

27 березня 2023 року у християнській приватній школі The Covenant School міста Нешвілл, штат Теннессі, стрілець убив з автоматичної зброї трьох дітей і трьох дорослих, а потім, як повідомляється, був смертельно поранений поліцією.

28 жовтня того ж року в американському Льюїстоні, штат Мен, 40-річний чоловік убив до 20 людей і поранив ще десятки. Пізніше поліція знайшла його мертвим.

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