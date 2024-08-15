Стрельба в Тернопольской области – предварительно, погибли два человека, трое ранены

Правоохранителям удалось задержать 45-летнего жителя Житомирской области и изъять у него оружие

Фото: Нацполиция

В Тернопольской области правоохранители сообщили о задержании вооруженного мужчины в военной форме, который стрелял по людям – предварительно, погибли два человека, трое ранены. Об этом написало главное управление Нацполиции в области.

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В среду около 15:35 на "102" поступило сообщение, что в селе Доброводы Тернопольского района неизвестный мужчина в военной форме несколько раз выстрелил в людей из автоматического оружия и скрылся, передает полиция.

Для поиска мужчины правоохранители ввели специальную полицейскую операцию в Тернопольской области – на место отправилось руководство полиции, сотрудники управления уголовного розыска и других оперативных и профильных служб, а также спецназовцы.

Правоохранителям удалось установить личность фигуранта и его возможное направление движения – в дальнейшем, с привлечением бойцов КОРД, удалось задержать 45-летнего жителя Житомирской области и изъять у него оружие, объясняет полиция.

Предварительно, из-за стрельбы погибли два человека, еще трое получили ранения и доставлены в больницу.

Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии, также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве.

Максимальное наказание – пожизненное заключение.

В сообщении отмечают, что материалы по подследственности будут переданы в Государственное бюро расследований. Среди прочего это ведомство расследует военные уголовные правонарушения.

Нацполиция не уточняет, является ли задержанный мужчина военным.

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