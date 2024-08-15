Стрілянина у Тернопільській області – попередньо, загинуло двоє людей, троє поранені

Правоохоронцям вдалося затримати 45-річного жителя Житомирської області та вилучити у нього зброю

Фото: Нацполіція

У Тернопільській області правоохоронці повідомили про затримання озброєного чоловіка у військовій формі, який стріляв по людях – попередньо, загинуло двоє осіб, троє поранені. Про це написало головне управління Нацполіції в області.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У середу близько 15:35 на "102" надійшло повідомлення, що у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік у військовій формі кілька разів вистрілив у людей з автоматичної зброї й утік, передає поліція.

Для пошуку чоловіка правоохоронці ввели спеціальну поліційну операцію на Тернопільщині – на місце вирушило керівництво поліції, працівники управління карного розшуку й інших оперативних та профільних служб, а також спецпризначенці.

Правоохоронцям вдалося встановити особу фігуранта та його можливий напрямок руху – надалі, із залученням бійців КОРДу, вдалося затримати 45-річного жителя Житомирської області та вилучити у нього зброю, пояснює поліція.

Попередньо, через стрілянину загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення та доставлені до лікарні.

Зараз встановлюються обставини трагедії, також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство.

Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

У повідомленні зауважують, що матеріали за підслідністю будуть передані до Державного бюро розслідувань. Серед іншого це відомство розслідує військові кримінальні правопорушення.

Нацполіція не уточнює, чи є затриманий чоловік військовим.

Читайте також: Через ревнощі. Правоохоронці підозрюють офіцера в умисному вбивстві прикордонника