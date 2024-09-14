На Хмельниччині чоловік розстріляв машини поліції та важко поранив патрульного – фото

Зазначається, що чоловік випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 набоїв

Автомат Калашникова (Фото: Нацполіція)

У Хмельницькій області чоловік розстріляв з автомата Калашникова дві службові машини, а також поранив поліціянта та цивільного. Корпус оперативно-раптової дії (КОРД) затримав його, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

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Зазначається, що чоловік випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 набоїв.

Подія сталася в ніч проти 14 вересня в селі Олешин Хмельницької територіальної громади. Близько 01:00 патрульні зупинили автомобіль місцевого жителя для перевірки, оскільки він порушував комендантський час.

Алкотестер показав 1,27 проміле алкоголю. Поліціянти склали на чоловіка протокол за водіння в нетверезому стані.

"Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для розв'язання питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша. Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліціянти відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу", – написали у пресслужбі.

Внаслідок стрілянини поранено одного поліціянта та пасажира авто затриманого. Обидва були госпіталізовані, правоохоронець перебуває у важкому стані.

Також пошкоджено два службові автомобілі: один екіпажу, який зупинив порушника, та інший спецпідрозділу, що прибув на підмогу.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

15 серпня 2024 року в Тернопільській області правоохоронці повідомили про затримання озброєного чоловіка у військовій формі, який стріляв по людях, – загинуло двоє осіб, троє поранені.

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