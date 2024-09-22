В Иране произошел взрыв на угольной шахте: минимум 30 погибших, десятки – под завалами

Угольная шахта расположена в Табасе, примерно в 540 км к юго-востоку от Тегерана

Фото: ЕРА/IRANIAN RED CRESCENT SOCIETY

На востоке Ирана произошел взрыв на угольной шахте, в результате которого погибли по меньшей мере 30 человек, 17 получили травмы, а еще 24 шахтера могут быть заблокированы внутри. Инцидент произошел из-за утечки метана, сообщает Associated Press.

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Иранские власти отправили экстренную помощь к месту происшествия после взрыва, произошедшего вечером 21 сентября. В момент аварии на шахте находилось около 70 человек. Угольная шахта расположена в Табасе, примерно в 540 км к юго-востоку от Тегерана.

Иран имеет большие запасы полезных ископаемых. Страна ежегодно потребляет около 3,5 миллиона тонн угля, однако добывает всего 1,8 миллиона тонн и импортирует остальные.

В Иране часто случаются несчастные случаи на шахтах.

В 2013 году в результате двух инцидентов погибли 11 рабочих, в 2009 году в нескольких авариях погибли 20 человек, а в 2017 году взрыв на шахте привел к смерти по меньшей мере 42 человека.

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