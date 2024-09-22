В Ірані стався вибух на вугільній шахті: мінімум 30 осіб загинули, десятки під завалами

Вугільна шахта розташована в Табасі, приблизно за 540 км на південний схід від Тегерана

Фото: ЕРА/IRANIAN RED CRESCENT SOCIETY

На сході Ірану стався вибух на вугільній шахті, внаслідок якого загинули щонайменше 30 осіб, 17 отримали травми, а ще 24 шахтарі можуть бути заблоковані всередині. Інцидент стався через витік метану, повідомляє Associated Press.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Іранська влада відправила екстрену допомогу до місця події після вибуху, що стався ввечері 21 вересня. У момент аварії на шахті перебувало близько 70 людей. Вугільна шахта розташована в Табасі, приблизно за 540 км на південний схід від Тегерана.

Іран має великі запаси корисних копалин. Країна щорічно споживає близько 3,5 мільйона тонн вугілля, проте видобуває лише 1,8 мільйона тонн і імпортує решту.

В Ірані часто трапляються нещасні випадки на шахтах.

У 2013 році внаслідок двох інцидентів загинуло 11 робітників, у 2009 році в кількох аваріях загинуло 20 людей, а у 2017 році вибух на шахті призвів до смерті щонайменше 42 осіб.

Читайте також: Росія обстріляла територію шахти на Донеччині, загинули дві працівниці