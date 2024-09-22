Росія обстріляла територію шахти на Донеччині, загинули дві працівниці

Унаслідок російських обстрілів на території шахти виникла пожежа, її загасили

Шахта у Донецькій області (Фото: Суспільне)

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули дві працівниці шахти. Про це 22 вересня повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

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Внаслідок обстрілу території шахти виникла пожежа, але продукти горіння не потрапили всередину.

У момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх успішно евакуювали на поверхню. Пожежу вдалося ліквідувати.

Водночас під час обстеження будівель були виявлені тіла двох жінок, ще одну постраждалу доставили до лікарні.

У ніч проти 21 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, унаслідок чого загинули люди.

Росіяни вдарили дроном по автомобілю з людьми у Нікополі – загинули дитина та жінка, ще одна дитина ушпиталена у важкому стані, госпіталізовано чоловіка.

Ввечері 21 вересня Росія вдарила авіабомбою по Харкову, поранення дістала 21 людина.

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