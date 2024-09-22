Росія обстріляла територію шахти на Донеччині, загинули дві працівниці
У Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули дві працівниці шахти. Про це 22 вересня повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.
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Внаслідок обстрілу території шахти виникла пожежа, але продукти горіння не потрапили всередину.
У момент інциденту в шахті перебував 371 працівник, усіх успішно евакуювали на поверхню. Пожежу вдалося ліквідувати.
Водночас під час обстеження будівель були виявлені тіла двох жінок, ще одну постраждалу доставили до лікарні.
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