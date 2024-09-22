Россия обстреляла территорию шахты в Донецкой области, погибли две работницы

В результате российских обстрелов на территории шахты возник пожар, его потушили

Шахта в Донецкой области (Фото: Суспильне)

В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли две работницы шахты. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В результате обстрела территории шахты возник пожар, но продукты горения не попали внутрь.

В момент инцидента в шахте находился 371 работник, всех успешно эвакуировали на поверхность. Пожар удалось ликвидировать.

В то же время при обследовании зданий были обнаружены тела двух женщин, еще одну пострадавшую доставили в больницу.

В ночь на 21 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, в результате чего погибли люди.

Россияне ударили дроном по автомобилю с людьми в Никополе – погибли ребенок и женщина, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, госпитализирован мужчина.

Вечером 21 сентября Россия ударила авиабомбой по Харькову, ранения получил 21 человек.

Читайте также: Россия атаковала дронами ночью: в Полтавской области попадание по энергетике